Mobilità Bassa, Guicciardi (Pd): “In arrivo risorse per potenziare le ciclovie”

CONCORDIA, MIRANDOLA- Realizzare una ciclovia lungo il fiume Secchia, un’altra che colleghi la Bassa modenese con Bassa reggiana e l’Alto ferrarese e completare il tratto ciclabile fra Concordia e Mirandola. Questi i progetti la cui prossima realizzazione è stata confermata da Regione e Provincia durante l’incontro alla Festa Pd di San Felice lunedì 27 giugno.

Ecco la nota del segretario Pd San Felice Nicolò Guicciardi:

“L’iniziativa che abbiamo voluto all’interno della Festa del Pd della Bassa modenese con l’assessore regionale Corsini e il presidente della Provincia Tomei sul tema della ciclo mobilità, ha confermato la positività del lavoro svolto e le priorità e gli obiettivi della nostra agenda. Durante l’incontro è stata confermata la volontà di destinare le risorse per realizzare la ciclovia lungo il fiume Secchia quale variante panoramica modenese alla Ciclovia del Sole e per finanziare la proposta, a cui abbiamo lavorato, che riguarda una ciclovia regionale che unisca la nostra Bassa modenese, in un tracciato di oltre 100 chilometri: con la Bassa reggiana fino al Po e con l’Alto Ferrarese fino a Bondeno e Ferrara.

È stato inoltre confermato l’imminente appalto dei lavori dal tratto di Ciclovia del Sole da Concordia a Mirandola e le risorse per l’attraversamento in sicurezza del Secchia all’altezza del ponte di Concordia. Per quanto concerne invece la mobilità dei cittadini, l’assessore Corsini ha annunciato l’avvenuto affidamento dell’incarico per studiare la fattibilità di una soluzione di trasporto pubblico veloce dalla Bassa a Modena. E’ quello che avevamo chiesto alla Regione con una nostra iniziativa e siamo soddisfatti che sia stato fatto questo passo importante. Nei prossimi mesi terremo il punto affinché vengano portati a concretezza questi obiettivi”.