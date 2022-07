Parapendio disperso dopo essere stato visto precipitare: in corso le ricerche

MARANO – Nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, verso le 21, è stato segnalato un parapendio scendere rapidamente o precipitare in zona Ospitaletto di Marano sul Panaro. Immediatamente sono state attivate operazioni di ricerca che hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e 118. Intervenuto anche un nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) Vigili del Fuoco, con droni dotati di termocamere e sistemi di visione notturna.

Le ricerche, che hanno anche compreso la verifica di auto in sosta in prossimità del punto di lancio a Monfestino, non hanno dato alcun esito. Nella mattina di oggi, martedì 5 luglio, pur non risultando alcuna segnalazione di persone non rientrate da voli, è stata effettuata da squadre dei Vigili del Fuoco un’ulteriore ricognizione via terra e con sorvolo elicottero da parte del reparto volo dei Vigili del Fuoco Emilia-Romagna. Anche questa operazione non ha rivelato tracce del parapendio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017