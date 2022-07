“PARTAMM. PARTecipanti nel Mondo, Mondi partecipanti”: a Nonantola la presentazione del documentario

NONANTOLA- Giovedì 7 luglio- alle 21.15 a Nonantola, al Giardino Perla Verde- è in programma la presentazione del video-documentario “PARTAMM. PARTecipanti nel Mondo, Mondi partecipanti”.

“Partamm” in dialetto modenese significa “partiamo”. Si parte per ragioni diversissime: per scappare dalla famiglia, dalla miseria, dalla violenza; si parte per spirito di avventura, per curarsi o in cerca di occasioni; si parte per amore o per disperazione. Ma una cosa che accomuna chiunque decida di lasciare la propria casa e il proprio paese è che a un certo punto dice “partiamo”.

Il documentario “Partamm” raccoglie le storie e le voci dei discendenti delle famiglie appartenenti alle Partecipanze Agraria di Nonantola e Sant’Agata partiti per il Sud America alla fine dell’Ottocento e quelle dei nuovi nonantolani arrivati in questo piccolo paese dell’Emilia-Romagna dai quattro angoli della terra.

Il progetto, realizzato dal Museo di Nonantola e dal Centro Intercultura del Comune di Nonantola in collaborazione con le Partecipanze Agrarie di Nonantola e Sant’Agata Bolognese, è stato finanziato grazie al contributo della L. R. 5/2015 dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Proprio in questi giorni è stata pubblicata la graduatoria del bando 5/2015 per il 2022 e il progetto “RI-PARTAMM. Riuniamo i PARTecipAnti nel Mondo e i Mondi partecipanti”, è stato rifinanziato e si è classificato al 2° posto del bando regionale permettendo, in questo modo, l’ampliamento della ricerca e una serie di attività che collegheranno queste storie al teatro, alla musica e all’arte.

In caso di maltempo la presentazione è prevista al Teatro Troisi di Nonantola.