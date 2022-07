Quarantoli, 86enne esce fuori strada con l’auto e cade nel fosso

MIRANDOLA – Quarantoli, 86enne esce fuori strada con l’auto e cade nel fosso. E’ successo domenica mattina in via Punta. L’anziano si era messo alla guida della sua Fiat Punto e stava uscendo dalla frazione di Mirandola quando all’improvviso è stato colto da malore, forse per il caldo.

Ha perso il controllo dell’auto, che è uscita fuori strada finendo nel fossato che costeggia la via. Immediati i soccorsi, sia con ambulanza che con l’elicottero. L’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord.

