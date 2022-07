San Felice, bando per l’attivazione di progetti di pubblica utilità

SAN FELICE SUL PANARO – Bando selettivo per l’attivazione di progetti di pubblica utilità a favore di soggetti portatori di un disagio sociale residenti nel territorio comunale di San Felice sul Panaro. Tale attività, resa esclusivamente a favore della comunità, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né fa obbligo di assunzione. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 20 agosto 2022. A questo link le informazioni dettagliate sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande.

