San Felice, Guicciardi e Balboni: “Amministrazione inadeguata su tasse e ricostruzione”

SAN FELICE SUL PANARO – Il segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, e il capogruppo di Insieme per San Felice, Andrea Balboni, intervengono sulle questioni tasse e ricostruzione. Ecco la nota:

“Dopo l’ultimo Consiglio comunale di fine giugno, appare sempre più evidente che ci troviamo di fronte ad un’Amministrazione comunale che, oltre a navigare a vista, non si pone alcun problema a raccontare inesattezze ai cittadini. Partiamo dalle tasse: possiamo constatare che il re è ufficialmente nudo. È stato raccontato per settimane che ai cittadini le tasse sono state aumentate ‘a malincuore’ e che non si potevano mettere in campo azioni alternative. Tutto ciò è falso perché con le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio 2021 pari a circa 377mila euro, unitamente ai rimborsi dello Stato per il mancato gettito Imu sugli edifici inagibili di circa 240mila euro, questi aumenti potevano essere abbondantemente scongiurati, venendo incontro alle persone in un periodo di rincari generalizzati e di aumento del costo della vita.

Scelta questa che, ci tocca prenderne atto, evidentemente non fa parte delle priorità dell’Amministrazione Goldoni. Per non parlare poi della totale improvvisazione sulla ricostruzione pubblica ben evidente dalle risposte dell’assessore Bocchi, che, buttando goffamente la palla in tribuna, denota una presa d’atto dell’errore nell’accantonare la vecchia operazione sulle ex scuole elementari, decidendo di spostare l’ubicazione della nuova Casa della Salute, che comporterà ripartire da zero sulla realizzazione della nuova sede amministrativa di ASP (Azienda Servizi alla Persona) che da statuto dovrà essere collocata a San Felice e con cui non c’è nessun progetto condiviso. Intanto il tempo passa e agli occhi dei sanfeliciani, dopo tre anni, inizia ad essere evidente l’inadeguatezza di questa Giunta e la necessità di costruire un progetto aperto, serio e credibile per tornare a coinvolgere nelle decisioni e governare questa comunità come merita”.