Calcio. Al via una nuova stagione per la Fc Mortizzuolese

SAN FELICE- Riparte ancora una volta la F.c. Mortizzuolese del presidente Giancarlo Lugli e del figlio Marian, che sarà ai nastri di partenza del Campionato di Eccellenza Amatoriale Uisp di Modena 2022/2023: cercando di alzare ancora di più l’asticella dei suoi obiettivi stagionali, forte di un gruppo che è cresciuto nella passata stagione e rinforzato con nuovi innesti sia nella dirigenza che nella rosa.

La Mortizzuolese potrà contare, oltre che sulla famiglia Lugli, anche sul confermatissimo mister Aldo Polmonari e ai suoi stretti collaboratori Luigi De Martino e Sebastatiano Sgarbi: quest’ultimo approdato definitivamente dalla vecchia Folgore, ora Mirandolese Folgore. Vicini alla squadra anche i dirigenti Carmine De Felice- che in 10 anni si è cucito sulla pelle i colori della Mortizzuolese e che quest’anno verrà affiancato da due ex dirigenti della Folgore, Fabio Fontana e Giacomo Malavasi- e il factotum per eccellenza Paolo Bordonaro, che gestirà l’impianto sportivo e il magazzino con l’aiuto di Andrea Scannavini.

La Rosa- confermata quasi tutta- conterà sull’affidabilità dei fratelli Zaki- che come De Felice e De Martino solo le anime pulsanti di questa società- sul giovane Vecchio Osmani Jurgen e se suo cugino Gledio e sul portiere Morselli Elia che quest’anno si giocherà la maglia da titolare con Matteo Goldoni.

Confermati i difensori Cavicchioli Federico (capitano), Rossi Federico, El Abdellaoui Soufiane, Dulgheru Vladimir e le new entry di Tobia Bellodi, Davide Goldoni, Manuel Verratti, Piero Stefanini e quel Sebastiano Oliva che ci fa tornare indietro col tempo al papà Pietro.

Confermati anche i centrocampisti Orazio Calabrese, Tommaso Quarta Andrea Sgarbi e Facundo Sgró, che avranno molta competizione con i nuovi arrivi Medhi Satte e Alan Papotti che porterà esperienza determinazione e sana competizione.

L’attacco sarà composto dal giovane Giulio Gandolfi e da Iona Mamaliga, vero panzer offensivo: anche loro avranno da sudare per i nuovi arrivi di altri ex Folgore tra i quali Daniele Leggiero, Vito Giudice e Alessandro Cavallini.

Infine il ritorno dell’italo-argentino Inle Consiglio vero funambolo di questo sport che si ispira al suo idolo Messi, aspettando anche il ritorno in campo del bomber Antonio Boemio a cui sarà dedicata una serata speciale da parte della società.

Una squadra rafforzata in tutti ruoli che ha attinto tantissimo dalla ex Folgore e che sarà di scena dal 26 settembre 2022 tutti i lunedì sera ore 21:00 sia in casa che in trasferta.