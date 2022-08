Ladro in azione sui treni diretti al mare della Romagna: incastrato dalle telecamere

Aveva preso di mira- tra luglio e agosto- i vacanzieri che raggiungevano in treno i posti di villeggiatura della Romagna. Il giovane, un ventenne di origini senegalesi, saliva sui convogli regionali girovagando tra i vagoni finché individuava l’ignara vittima solitaria che si era addormentata e le sfilava soldi, cellulare e- in un caso- un costoso monopattino elettrico. Per poi allontanarsi in tutta fretta, scendendo alla prima fermata.

Il ventenne- pregiudicato e residente nel ravennate- è stato individuato grazie alle riprese della videosorveglianza e rintracciato dalla Polfer: è stato denunciato per furto.

