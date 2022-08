La Lanterna di Diogene: guarda quello che hai, non quello che ti manca e aggiungi un posto a tavola!

Solara di Bomporto – La lanterna di Diogene è un casolare ristrutturato sull’argine del fiume Panaro, dove dal 2003 risorse diversamente abili si occupano dell’orto e dell’allevamento trasformando tutto in piatti cucinati in maniera semplice e genuina, da servire in una speciale osteria nata qualche anno dopo. Nutrimento e arricchimento per il corpo e per la mente.

L’idea ha preso vita durante un momento conviviale tra il fondatore Giovanni Cuocci e un gruppo di amici. Pensata come attività agricola socialmente inclusiva, è nata per dare un futuro professionale a chi di solito fatica a crearselo.

Una cooperativa sociale dove ciascun socio partecipa secondo i propri interessi, le proprie capacità, le proprie potenzialità e aiutandosi a vicenda tutto funziona meglio. Nell’arco della giornata lavorativa vi è varietà di proposte. E’ come in un “orto sinergico” dove specie diverse di piante stanno insieme: ci sono piante che rilasciano elementi nutritivi per quelle di un’altra specie tramite le radici e altre piante che fungono da anti parassitari per altre cultivar.

L’osteria ha da anni il riconoscimento della Guida Osterie di Slow Food, la Chiocciola. A loro nel 2021, è andato il Premio ‘Vivere a Spreco Zero’, campagna ideata nel 2013 ogni anno premia le migliori buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari.

Promossa da Last Minute Market e realizzata in stretta partnership con il Ministero dell’Ambiente è l’unica campagna permanente di sensibilizzazione in Italia sul tema.

Un’indagine svoltasi nel 2021 promossa da Waste Watcher International, in collaborazione con Ipsos e Università di Bologna, ha preso in esame otto Paesi assegnando il primo posto in classifica proprio all’Italia con 529 grammi di cibo sprecato a persona nell’arco di una settimana.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017