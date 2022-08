Maltempo, danneggiati anche alcuni impianti del Consorzio della Bonifica Burana

A seguito delle violente piogge con grandine e raffiche di vento che si sono abbattute in tante zone della bassa modenese e ferrarese, i tecnici del Consorzio Burana sono impegnati nella ricognizione dei danni. Sono caduti diversi alberi a Bondeno, uno dei territori più colpiti dal nubifragio, causando danni a recinzioni di confine sia della sede del Consorzio che dell’impianto Santa Bianca. Gli impianti Santa Bianca e Bondeno-Palata hanno inoltre subito danni ai tetti: parte delle coperture sono state divelte dalla forza del vento, si sta procedendo alla posa di teli di copertura. Nonostante il danno il Bondeno-Palata è attivo per lo scarico delle acque di pioggia di queste ore in Panaro.

All’impianto Pilastresi, invece, dopo un’interruzione della corrente di Alta Tensione di 3-4 ore nella notte di mercoledì la situazione è tornata sotto controllo. Si sono rilevate diverse frane e smottamenti in alcuni tratti di canali tra bondenese e basso mantovano (tra questi: canale Cavo Diversivo a Moglia di Sermide, Cavo Bondiolo, canale Dugale, Casal Padoa a Carbonara Po, canale Fossa Cini, Canale Angurano Santa Croce, canale Allacciante Bigozzi di Sotto a Tre Gobbi a Gavello, ecc.). La situazione è in aggiornamento. Sono cadute alcune piante nei canali del mirandolese e delle lamiere hanno tagliato i cavi della corrente elettrica che arriva a Passo dei Rossi, sul Canale Quarantoli. L’Enel sta lavorando per il ripristino.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017