Mirandola, posti di controllo in via Mazzone e viale Gramsci: 40 veicoli controllati

MIRANDOLA – Al via, a Mirandola, l’attività formativa per affiancamento dei primi quattro agenti assunti all’interno del progetto di potenziamento del servizio dei Polizia Locale. Nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, sono stati effettuati quattro posti di controllo in via Mazzone e in viale Gramsci per un totale di quaranta veicoli controllati con presenza di prossimità anche nel centro storico. L’attività – rende noto la Polizia Locale di Mirandola – proseguirà nei prossimi giorni relativamente a tutte le altre materie di competenza della Polizia Locale.

