Mirandola, incidente sulla Canaletto: grave una ragazza di 22 anni

MIRANDOLA – Un grave incidente si è verificato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, sulla Canaletto, in territorio mirandolese. Si è trattato di un frontale tra due auto, avvenuto poco prima di Tramuschio: entrambe le vetture sono finite fuori strada in seguito all’impatto. Su un’auto viaggiavano due ragazzi di 21 anni, di Rovigo, mentre sull’altra viaggiava una ragazza mirandolese di 22 anni. E’ stata proprio la giovane a riportare le conseguenze peggiori nell’incidente: dopo l’intervento dei soccorsi (sul posto due ambulanze e un’automedica) ora si trova in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara e le sue condizioni sarebbero gravi. Ferite più lievi per i ragazzi a bordo dell’altra auto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017