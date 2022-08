Nonantola, disagi dopo il maltempo: blackout, ristagno d’acqua e malfunzionamenti delle linee telefoniche

NONANTOLA – A seguito degli eventi temporaleschi avvenuti nella nottata e nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 19 agosto, a Nonantola si segnalano malfunzionamenti alle linee telefoniche dei servizi comunali. A renderlo noto è la sindaca Federica Nannetti, che informa che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale di Nonantola comunica, inoltre, che sono in corso sopralluoghi sul territorio da parte di Polizia Locale, Nonaginta e Sorgea per individuare e risolvere le problematiche da ristagno di acqua, causate da difficoltà di scolo in caditoia. Diversi cittadini segnalano, poi, la mancanza di corrente elettrica nelle proprie abitazioni in alcune zone della città: al momento sarebbero poco più di 70 le utenze ancora senza corrente a Nonantola.

Per emergenze è possibile contattare la Polizia Locale al seguente numero: 3296509952.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017