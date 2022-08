Reintegro al lavoro per la sindaca Nannetti, Nonantola Libera: “Sindaca part time per Comune con problemi full time”

“Una sindaca part time per un Comune con problemi full time. Apprendiamo dai giornali che la nostra sindaca ha scelto di richiedere il reintegro parziale nel suo posto di lavoro in Provincia. Non entreremo nel merito della scelta, perché sicuramente nata da un esigenza personale su cui nessuno ha diritto di intervenire, ma è nostro compito ricordare che un comune di 15mila abitanti ha necessità a cui una sindaca in part time non può rispondere.

Riteniamo che se le necessità della sindaca sono quelle indicate è utile a tutti che faccia un passo indietro. Proprio per il senso di responsabilità che ha sempre e continuamente dichiarato, dovrebbe convenire che la scelta migliore è dare le dimissioni rimandando il Comune alle elezioni anticipate. Anche perché crediamo che dopo il polverone sollevato per far sì che rimanesse al proprio posto nonostante una mozione di sfiducia ampiamente sostenuta e giustificata, oggi ridurre le ore lavorative a disposizione della comunità e nell’ottica delle difficoltà che continuano a palesarsi sarebbe inspiegabile. Anche pensare di delegare maggiormente gli assessori non sarebbe corretto nei confronti dell’intera comunità”.