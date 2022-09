Carpi, auto investe due pedoni: muore una ragazza di 20 anni, ferito un 19enne

CARPI – Un incidente dalle tragiche conseguenze di è verificato nella serata di ieri, a Santa Croce di Carpi, in via Traversa San Giorgio. Intorno alle ore 19.30, un suv ha investito due pedoni: si tratta di un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 19 e 20 anni.

Ad avere la peggio nel forte impatto con il veicolo è stata la ragazza, sbalzata per metri in seguito alla collisione con l’auto. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare la ragazza sono stati inutili. Il 19enne, invece, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Baggiovara: per lui, traumi alle gambe e al torace.

Il punto in cui è avvenuto il tragico incidente non è nuovo a fatti di questo tipo: via Traversa San Giorgio si trova, infatti, nei pressi del cosiddetto “percorso della salute”, molto frequentato da podisti e amanti delle passeggiate. Già alcuni anni fa la via era stata teatro di un incidente mortale, sempre per l’investimento di un pedone.

