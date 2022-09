Carpi, sei classi del liceo “Fanti” saranno ospitate dall’istituto “Vallauri”

CARPI – Si è riunita la commissione tecnica che deve valutare l’offerta relativa all’avviso pubblico per la ricerca di immobili a servizio degli istituti scolastici superiori del comune di Carpi. Sull’offerta ricevuta nelle scorse settimane, un immobile in via Carlo Marx a Carpi, risalente ai primi anni 70, sono già stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici della Provincia e la commissione ha disposto ulteriori approfondimenti tecnici, previsti nelle prossime settimane.

Contestualmente, in vista della ripresa dell’anno scolastico del prossimo 15 settembre, sei classi del liceo Fanti saranno ospitate all’istituto Vallauri e questa soluzione consente di far fronte al notevole incremento di popolazione scolastica del liceo, che conta oltre 160 studenti iscritti in più rispetto lo scorso anno.

I tecnici fanno sapere che l’edificio, pur non essendo disponibile per la ripresa dell’anno scolastico del prossimo 15 settembre «è comunque da valutare con attenzione perché oltre all’aumento degli iscritti è emersa la necessità di provvedere alla progressiva ristrutturazione di una serie di edifici scolastici nel distretto di Carpi e per realizzare questi lavori potrebbe essere necessario spostare gli studenti per liberare gli spazi interessati dal cantiere, così da garantire la continuità didattica anche durante le fasi operative del cantiere».

A Carpi gli studenti iscritti al prossimo anno scolastico 2022/2023 sono complessivamente 4.790, di cui 2.029 al Fanti, 1.047 al Da Vinci, 994 al Meucci e 720 al Vallauri.

