Cispadana, lunedì 19 settembre confronto tra i candidati modenesi sul tema infrastrutture

Il Comitato No Bretella Si Mobilità Sostenibile, il Coordinamento Cispadano No Autostrada Si Strada a Scorrimento Veloce, insieme a Legambiente, WWF, Italia Nostra, FIAB, ISDE-Medici per l’ambiente, Comitato Salute Ambientale Campogalliano, Associazione Agricoltura Ambiente Bagno-Rubiera, Comitato cittadini impattati dalla Bretella, Rete sociale Modena, Comitato per il treno di Maranello, promuovono, lunedì 19 settembre, alle ore 20.45, alla Sala Ulivi, in via Ciro Menotti 137, a Modena, un incontro pubblico di confronto elettorale con i candidati o rappresentanti delle forze politiche modenesi in campo alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 sul tema Infrastrutture per la mobilità (in particolare Cispadana e Bretella) nel pieno della crisi energetica e climatica.

“Programmi elettorali a confronto sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo e sull’Autostrada Cispadana – si legge nella nota stampa diffusa dai promotori dell’incontro – infrastrutture che andranno ad incrementare il flusso di mezzi, l’inquinamento atmosferico, le emissioni di gas climalteranti e il consumo di suolo, sulle possibili alternative ferroviarie e viarie per rendere più sostenibile e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione il sistema della mobilità delle persone e delle merci dei distretti industriali delle Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in particolare del distretto ceramico di Sassuolo e di quello biomedicale di Mirandola. Ai candidati sarà chiesto inoltre di esprimersi sul rinnovo della concessione della A22 con l’incognita del partenariato pubblico privato – progetto di finanza con diritto di prelazione”.

Introducono e conducono l’incontro Sonia Pistoni e Silvano Tagliavini. Saranno presenti:

Caterina Bagni (PD per un’Italia democratica e progressista), Giovanni Bertoldi (Lega Salvini Premier), Stefano Lugli (Unione Popolare con De Magistris),

Maria Laura Mantovani (Movimento 5 Stelle 2050), Giovanni Paglia (Alleanza Verdi-Sinistra);

Sono inoltre stati invitati rappresentanti di

Azione-Italia Viva

Forza Italia Berlusconi Presidente

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

e le candidate all’uninominale

Daniela Dondi centrodestra

Enza Rando centrosinistra

Dopo una introduzione dei conduttori, ogni candidato esporrà la posizione della propria lista; seguiranno gli interventi dal pubblico, poi una breve replica dei candidati e infine i commenti dei conduttori.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017