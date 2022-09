Giuseppe Galati: “Per la sinistra la realizzazione della Cispadana non è una cosa importante”

CARPI- Anche l’onorevole Giuseppe Galati- così come Stefano Lugli e Guglielmo Golinelli– si è espresso sui continui rinvii e sulla condizione di stallo della Cispadana

“Si capisce il valore della Politica, e di chi fa Politica, dai tempi delle risposte. I Romani avrebbero detto: “Bis dat, qui cito dat”- Dà due volte chi dà presto- ed evidentemente una strada importante come la Cispadana, per chi fa Politica nella Sinistra, non è una cosa importante visto che da oltre 10 anni si trastullano con Progetti più o meno evanescenti: autostrada, superstrada, 4 caselli, 3 caselli, no caselli, a pagamento, gratis.

La Cispadana è richiesta a gran voce da tutto il tessuto imprenditoriale non solo emiliano ma anche nazionale visto che attraversa territori di grande rilievo umano ed economico, a partire dal Distretto Biomedicale.

Conosco questi Territori fin da quando sono stato sottosegretario alle Attività produttive e non so se sono più stupito per l’ennesimo rinvio di cui sono venuto a conoscenza, legato ai costi esplosi negli ultimi mesi, o imparare che, anche senza

questa problematica, ad aprile ci si prefigurava la Conferenza Servizi per l’autunno; 6/7 mesi di rinvio.

Ma i cittadini emiliani sanno che a capo/responsabile di tutti questi rinvii c’è un Consiglio d’Amministrazione che viene pagato da 10 anni senza aver costruito un solo metro di strada?”.