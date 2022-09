De Maria (PD): “Cispadana è prioritaria. Non accettiamo lezioni”

MODENA- Dopo l’intervento dell’onorevole Giuseppe Galati sulla Cispadana Andrea De Maria, deputato Pd e candidato nel collegio della uninominale della Camera “Carpi”, ha così replicato:

“Vedo che Giuseppe Galati continua a voler dare lezioni all’Emilia-Romagna. Una terra che non vive e non conosce e che sinceramente non ha le caratteristiche per rappresentare in Parlamento.

Sulla Cispadana sto lavorando come ho fatto sulla Sanità. So bene che è una priorità fondamentale del territorio. Ho fatto su questo il punto nei giorni scorsi con l’assessore Regionale Corsini. La crisi di Governo ha bloccato il percorso di rinnovo della concessione autostradale, fondamentale per proseguire l’impegno delle risorse finanziarie finalmente disponibili e realizzare questo intervento così importante.

Una crisi di governo voluta anche da quella Lega Nord che è contraria alla realizzazione di questa fondamentale infrastruttura. Se sarò eletto sarà per me prioritario seguire le procedure nazionali, in stretto coordinamento con la Regione e gli Enti Locali. Il territorio non può più attendere la realizzazione di questa infrastruttura vitale per cittadini e imprese”.