Futsal: il Modena Cavezzo ospita il Città di Massa nella prima gara casalinga della stagione

CAVEZZO – Il Modena Cavezzo Futsal scenderà in campo sabato 1° ottobre contro il Città di Massa alle ore 15.30, al Palazzetto dello Sport di Cavezzo. Seconda giornata del Campionato di Serie A2 Girone B: il Modena Cavezzo Futsal ha vinto nella prima uscita stagionale in casa dell’Active Network Viterbo per 4-2 (2 Lefons, 2 Castagna). I laziali hanno due volte sfiorato la Serie A negli ultimi due campionati arrivando alla finalissima play-off in un’’occasione ed a giocarsi il play-in promozione nella passata stagione.

Per quanto riguarda la gara di domani, 1° ottobre, l’anno scorso Massa era già nel girone del Modena Cavezzo ed affrontò la squadra di Nunzio Checa proprio alla seconda giornata, infliggendo al Modena Cavezzo la prima sconfitta stagionale per 4-2. Al Ritorno un pirotecnico 6-5 regalò agli emiliani tre importantissimi punti nella corsa ai play-off.

