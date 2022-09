Calcio a 5, la Pro Patria San Felice presenta la squadra che parteciperà alla prossima Serie D

di Simone Guandalini

SAN FELICE SUL PANARO – Nella giornata di sabato 10 settembre la Pro Patria San Felice ha presentato ufficialmente, scegliendo come location il Kakao Cafè, la squadra che affronterà nella stagione 2022-2023 il campionato di Serie D. Dopo il secondo posto dello scorso anno nel Girone B di Serie B, e la successiva eliminazione ai playoff, infatti, la società giallorossa ha deciso di ripartire dalla Serie D. Due le principali motivazioni che hanno portato a questa scelta, spiegata dalla Pro Patria nelle scorse settimane: le nuove norme sugli stranieri, che hanno generato come conseguenza l’innalzamento delle richieste economiche iniziali dei giocatori, e la proposta del nuovo format della Serie B, che non ha convinto la società giallorossa. Dunque, la Pro Patria ripartirà dalla Serie D, ma lo farà tornando finalmente a giocare a San Felice, dopo gli anni di Ravarino.

Presenti alla presentazione della squadra i numerosi sponsor, l’Amministrazione comunale di San Felice, rappresentata dal sindaco Michele Goldoni, e il consigliere regionale FIGC-LND Dorindo Sanguanini. Tra i giocatori della nuova rosa, affidata a mister Andrea Malagò, ex allenatore del Città di Mantova, con una lunga esperienza in panchina e in ruoli dirigenziali, il portiere Marcello Latino (classe 1989), con esperienze nella massima divisione e la scorsa stagione in A2 a Modena Cavezzo; Alex Baratti, esperto e solido centrale classe 1984, già storico capitano del Mantova Calcio a 5; Alessio Cellurale, che due stagioni fa, insieme a Latino, ha vinto la B con Modena Cavezzo Futsal e la scorsa stagione ha vinto la C1 con l’ASD Real Casalgrandese C5; i confermati Josef Gaglio (classe 2000, 11 reti la scorsa stagione in B) e Riccardo Spatari (classe 2002, 4 reti la scorsa stagione in B); Tullio Benatti, portiere, classe 1996; Lorenzo Bergamini, universale, classe 2000; Matteo Chierici, laterale, classe 1989; Alex Golinelli, laterale, classe 1998; Maurizio Felicani, portiere, classe 1996; Fabiano Scarlassara, pivot, classe 1989; Luca Schubert, laterale, classe 1997; Marco Spinelli, laterale, classe 1991; Simone Spinelli, laterale, classe 1995; Thomas Di Ronza, laterale, classe 2000.

Di seguito, alcune immagini della presentazione della Pro Patria San Felice, durante la quale il direttore sportivo Angelo Vincenzi, parlando direttamente ad allenatore e giocatori ha delineato gli obiettivi stagionali: obiettivi molto ambiziosi, in linea con quelli che sono stati i risultati e i progetti degli ultimi anni.

