Promozione: Ndrejaj e Sarti firmano la terza vittoria consecutiva del San Felice. Ko Cavezzo e Quarantolese

di Simone Guandalini – Continua la striscia di vittoria del San Felice di mister Molinari, che, grazie al successo odierno sul campo di San Cesario contro l’Atletico Spm, si mantiene in vetta alla classifica del Girone C di Promozione a punteggio pieno, con 9 punti conquistati in 3 turni di campionato. A decidere il match in favore della formazione giallorossa, di cui solo lo Zola Predosa sta mantenendo il ritmo in queste prime giornate, sono le reti di Ndrejaj e Sarti. Continua, invece, il periodo negativo di Cavezzo e Quarantolese: la formazione biancazzurra cade in casa contro il Trebbo (1-3), rimanendo così a quota 1 in classifica, con un solo pareggio e due sconfitte in tre gare di campionato (di Saracino il gol della bandiera del Cavezzo), mentre la formazione mirandolese subisce il terzo ko in altrettante gare disputate cadendo 2-1 sul campo del Monte San Pietro: a nulla vale la rete su rigore di Cavicchioli nel finale, dopo i gol di Bartolini e De Martino. Conquista un punto, infine, la Virtus Camposanto, impegnata sul campo del Porretta 1924 (1-1), che sale, dunque, a quota 2 in classifica: al vantaggio ospite di Beqiraj sul finire del primo tempo risponde Adeyemi nella ripresa.

Promozione, Girone C, risultati giornata 3:

Vadese Sole Luna – Atletic Cdr Mutina 1-6

Atletico Spm Calcio – San Felice 1-2 (Vanzini (A), Ndrejaj (S), Sarti (S))

Casumaro – Calcio Zola Predosa 0-2

Cavezzo – Trebbo 1979 1-3 (Saracino (C), Cini (T), Innocenti (T), Cini (T))

Fossolo 76 Calcio – Faro Coop 3-2

Msp Calcio – Quarantolese 2-1 (35′ Bartolini (M) 62′ De Martino (M), 88′ rig. Cavicchioli (Q))

Porretta 1924 – Virtus Camposanto 1-1 (Beqiraj (V), Adeyemi (P))

X Martiri – Castelnuovo 0-1

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 9

San Felice 9

Atletic Cdr Mutina 7

Castelnuovo 7

Trebbo 1979 7

Faro Coop 6

Fossolo 76 Calcio 6

Atletico Spm Calcio 4

Porretta 1924 4

Msp Calcio 3

Virtus Camposanto 2

Cavezzo 1

Casumaro 1

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

X Martiri 0

Foto: pagina Instagram Polisportiva Cavezzo

