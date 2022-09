Geovest cerca personale: ecco le posizioni ricercate

FINALE EMILIA- Geovest ha pubblicato tre nuovi avvisi pubblici di selezione del personale: uno per tre operatori ecologici con patente B, uno per due operatori ecologici con patente C e CQC e un terzo per impiegato tecnico-amministrativo riservato alle categorie protette.

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 ottobre 2022.

E’ possibile trovare l’avviso integrale di selezione del personale sul sito Geovest nell’ area dedicata.

