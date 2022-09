Ghirlandina, salita serale con brindisi e visita guidata

MODENA- Apertura serale venerdì 23 settembre per la Ghirlandina, con quattro turni di salita- dalle 19 alle 21.15- che si concluderanno con un brindisi ai piedi della torre. E sabato 24 settembre, alle 19, nuova visita guidata a tema dedicata alla storia e all’architettura della Torre civica.

Venerdì 23 settembre, le visite serali alla Ghirlandina saranno alle 19, 19.45, 20.30 e 21.15. La salita dei circa duecento gradini della torre avverrà autonomamente fino alla sala dei Torresani, dove la guida racconterà la storia e la funzione della torre mentre dalle finestre si potrà ammirare e fotografare il suggestivo panorama di Modena dall’alto.

Al termine della spiegazione, che durerà circa un quarto d’ora, i partecipanti scenderanno insieme per un brindisi conclusivo. È previsto un massimo di 25 partecipanti per ogni fascia oraria.

Per partecipare è preferibile prenotarsi sul sito visitmodena.it.

Sabato 24 settembre, alle 19, torna la consueta visita guidata a tema dedicata, in questa occasione, alla storia e all’architettura della torre civica.

La visita, intitolata “La pendenza della Ghirlandina tra passato e presente”, è organizzata dalla cooperativa Archeosistemi ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi sul sito visitmodena.it . La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo dei partecipanti è alle 18.45 davanti alla biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco. Per informazioni Iat-Ufficio informazioni e accoglienza turistica, piazza Grande 14, telefono 0592032660.

La salita consentirà di scoprire i segreti della costruzione della “Pioppa” alta e slanciata e dei suoi mutamenti nel tempo: la Ghirlandina è stata eretta nel Medioevo come torre campanaria e di avvistamento. La visita analizzerà l’origine del suo nome, la storia della costruzione, chi furono i suoi architetti e scultori. La guida si soffermerà in particolare sulla pendenza della Torre, spiegandone le cause e il monitoraggio computerizzato attuale nella Sala degli strumenti scientifici.

Le visite guidate a tema alla Torre Ghirlandina sono in programma ogni ultimo sabato del mese: sabato 29 ottobre, alle 17.30, la visita sarà “L’infelice e vil Secchia di legno”.