Guardia di Finanza, il Colonnello Gianluca Capecci è il nuovo Comandante Provinciale

MODENA – La prefetta di Modena Alessandra Camporota ha ricevuto, in occasione del suo insediamento, il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Gianluca Capecci, accompagnato dal Comandante uscente Col. Adriano D’Elia, in procinto di ricoprire un nuovo importante incarico a Roma. Nel corso dell’incontro, la prefetta ha, in primo luogo, ringraziato il Colonnello D’Elia per la proficua opera svolta e per la costante collaborazione prestata nel quadro del coordinato concorso delle Forze di polizia per la sicurezza.

Successivamente, dopo aver effettuato una panoramica generale sulla situazione del territorio e sulle problematiche di maggiore attualità che caratterizzano la provincia di Modena, la prefetta Camporota ha rivolto al Col. Capecci i migliori auguri di buon lavoro per l’impegnativo incarico, nell’auspicio che continuerà la proficua collaborazione in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e l’azione a tutela della legalità per il bene e la sicurezza dei territori modenesi.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017