Mirandola, scuola di musica “Andreoli”: il 20 settembre si parla del nuovo corso “Gulliver”

MIRANDOLA – Martedì 20 settembre, alle 21, alla Scuola di Musica di Mirandola, in via Fermi 3, è in programma una riunione organizzativa per l’avvio (previsto in ottobre) del nuovo corso “Gulliver” della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

«Il progetto “Gulliver: itinerari musicali” – spiega la docente coordinatrice, Silvia Biasini – è un percorso alla scoperta di importanti pagine del repertorio musicale, che permetterà di conoscere da vicino una partitura, immergersi nel pensiero del compositore, nella società in cui l’opera è nata e nei significati retorici del testo, confrontando arti diverse. È rivolto a tutti coloro che vorranno vivere questo viaggio musicale alla ricerca di Bellezza e Cultura con sapienti guide e valorosi compagni».

“Gulliver” è suddiviso in tre periodi (“Ernani” di Verdi, “Boheme” di Puccini e “Petite Messe Solennelle” di Rossini) ed è possibile iscriversi ad un periodo alla volta. Per ogni periodo è prevista una masterclass, incentrata sul periodo storico in cui le opere sono state composte, tenuta dal prof. Patrizio Bianchi. “Gulliver” fa parte di MUSA (acronimo che sta per MUSica Adulta), il nuovo progetto di benessere, cultura, inclusione e socialità della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” e operativo dal mese di ottobre del 2022 fino a maggio del 2023.

Il progetto MUSA comprende diverse iniziative che coprono un’ampia gamma di esigenze attentamente individuate nel corso del tempo. Destinataria di queste iniziative è una componente della società che con la musica può migliorare fortemente il proprio stile di vita. «La nostra Scuola è attenta al cambiamento e intende crescere, nei prossimi anni, seguendo le dinamiche della società, offrendo progetti di qualità e rivolti a un pubblico sempre più ampio, che dalla musica può trarre esperienze e migliorare il proprio benessere», conclude il direttore della Fondazione Scuola di Musica, Mirco Besutti.

silvia.biasini@fondazionecgandreoli.it

