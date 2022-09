Mirandola, 30 borse di studio per gli allievi della scuola di musica “Andreoli”

MIRANDOLA – C’è tempo fino a martedì 20 settembre 2022 per sottoporre la candidatura a una delle 30 borse di studio della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” di Mirandola (10 delle quali finanziate dalla Fondazione Donor Italia onlus) per allievi in disagiate condizioni economiche. Sul sito Internet della Fondazione (www.fondazionecgandreoli.it/iscrizioni/) è pubblicato il bando.

Proseguono intanto le iscrizioni ai corsi della Scuola di Musica, che dall’anno scorso avvengono esclusivamente tramite il sito Internet con un’interfaccia semplice e intuitiva. Si tratta di un passo avanti importante, che consente alla Scuola di rimanere aggiornata e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza. Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Sul registro si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette con carta di credito.

Per info e contatti: www.fondazionecgandreoli.it, cell. 347/9001198.

