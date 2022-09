Mirandola, il 28 settembre chiusa alla circolazione via Montanari

MIRANDOLA- Gli agenti della polizia locale di Mirandola comunicano che per la giornata di 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 – dalle ore 8,00 alle ore 18,00 – è prevista l’interruzione della circolazione in via Montanari: il tratto interessato sarà da via delle Mura e via Castelfidardo.

La modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio di una gru edile in corrispondenza del civico 𝗻° 𝟲𝟮.

