Mirandola, ragazza picchiata per motivi di gelosia all’uscita dall’Istituto “Luosi”

MIRANDOLA – Un episodio di violenza si è verificato mercoledì 28 settembre al momento dell’uscita da scuola dei ragazzi dell’Istituto tecnico superiore “Luosi” di Mirandola. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, una ragazza di origine marocchina è stata aggredita da altre due giovani, sue connazionali. La ragazza è stata picchiata proprio a pochi metri dal cancello della scuola: pare che ad innescare le violenze, che fortunatamente non hanno prodotto gravi conseguenze per la vittima, sarebbero stati motivi di gelosia da parte soprattutto di una delle due giovani: entrambe le autrici del pestaggio avrebbero, inoltre, precedenti e sono, ora state denunciate per quanto avvenuto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017