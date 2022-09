Patteggia 6 mesi il 19enne di San Felice che investì 4 ragazze e provò a fuggire

SAN FELICE SUL PANARO – Lo scorso 30 luglio, dopo una serata trascorsa in un locale, ubriaco si mise al volante dell’auto e investì 4 ragazze a Lido di Spina, nel ferrarese. Poi provò a fuggire, ma venne fermato dai testimoni dell’accaduto, che gli impedirono di scappare: solo l’intervento del buttafuori del locale e delle forze dell’ordine lo salvò dal ‘linciaggio’ delle persone che avevano assistito all’accaduto, tra cui alcuni amici delle ragazze investite.

Per questo, si legge sulla stampa locale, nella giornata di ieri, giovedì 15 settembre, un 19enne di San Felice, arrestato dai Carabinieri subito dopo i fatti, ha scelto di patteggiare sei mesi di pena, riconoscendo gli errori compiuti nella notte tra il 30 e il 31 luglio scorsi, quando si mise alla guida nonostante un tasso alcolemico di 0,54 nel sangue Fortunatamente, le quattro ragazze investite dal 19enne non sono mai state in pericolo di vita, anche se una di loro ha riportato gravi ferite e per le altre è stata comunque necessaria una prognosi di venti giorni. Una delle giovani ragazze ferite nell’incidente era presente in tribunale.

