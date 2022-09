Prima Categoria: Solarese a Pavullo, Ravarino sul campo del Lama 80, Solierese – Junior Fiorano

di Simone Guandalini – Terzo turno di campionato in programma nel Girone D di Prima Categoria: il Ravarino, in testa alla classifica insieme ad altre quattro squadre a quota 6 punti, proverà a dare seguito all’ottimo momento di forma (in settimana è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Emilia a scapito della Madonnina Calcio) nella trasferta sul campo del Lama 80, ancora fermo a quota 0 punti. Tutt’altro umore per la Solierese, che, dopo la pesante sconfitta 5-0 proprio contro il Ravarino, ospiterà lo Junior Fiorano con l’obiettivo di togliere il numero 0 dalla casella dei punti fatti in campionato. Tra le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone D, trasferta sul campo del Pavullo per una Solarese reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Virtus Cibeno, ma eliminata dalla Coppa Emilia dallo United Carpi, mentre la Pol. Nonantola farà visita alla Consolata 67.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 3:

Sabato 24 settembre, ore 15:

Veggia – Maranello Sportiva

Domenica 25 settembre, ore 15.30:

Colombaro -Sammartinese

Consolata 67 – Pol. Nonantola

Lama 80 – Ravarino

Madonnina Calcio – Virtus Cibeno

Pavullo – Polisportiva Solarese

Solierese – Junior Fiorano

United Carpi – Gaggio

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Ravarino 6

Maranello Sportiva 6

Sammartinese 6

United Carpi 6

Colombaro 6

Madonnina Calcio 4

Consolata 67 3

Pol. Nonantola 3

Polisportiva Solarese 3

Junior Fiorano 1

Veggia 1

Gaggio 1

Virtus Cibeno 0

Lama 80 0

Pavullo 0

Solierese 0

