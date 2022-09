Putin mobilita 300mila riservisti ed evoca lo spettro del nucleare

“Combatteremo per la nostra patria, la nostra terra che è l’unica che abbiamo, la nostra libertà, indipendenza e sovranità. Con tutti mezzi a nostra disposizione”: con queste parole il presidente russo Valdimir Putin si è rivolto alla nazione nel discorso tv in occasione dei 1.160 anni della fondazione dello stato russo.

Il capo del Cremlino ha annunciato una mobilitazione parziale della Russia con il richiamo di 300mila militari riservisti. Gli uomini verranno addestrati da ufficiali con esperienza di combattimento e operazioni militari speciali in territorio russo prima di essere inviati nelle regioni ucraine “liberate”.

“Nella sua aggressiva politica anti-russa l’Occidente ha superato ogni limite- ha aggiunto Putin durante il suo discorso- Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione, non sto bluffando”. Ha poi precisato che tutti coloro che in questo momento stanno usando il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro.

Le proteste in Russia: oltre 1.000 gli arresti

Sono almeno 1.026 le persone arrestate nella giornata di mercoledì 21 settembre in Russia durante le manifestazioni spontanee- in almeno 38 città del Paese- contro la parziale mobilitazione in Ucraina annunciata da Putin.

290mila invece le firme raccolte nella petizione online contro la mobilitazione russa: “Noi cittadini russi, donne e uomini, ci opponiamo alla mobilitazione generale e parziale. Il presidente Vladimir Putin non ha basi legali, ragioni ponderate e ben motivate per annunciarla e non può averne”- hanno affermato gli autori della petizione secondo la Novaya Gazeta Europa.

