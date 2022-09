San Felice, scontro frontale fra due auto in via 1 maggio

SAN FELICE- Scontro frontale tra due automobili in via 1 maggio, a San Felice, dopo l’intersezione con via Casarino.

Coinvolte nell’incidente una Golf condotta da un giovane di 35 anni e una Volvo station wagon con alla guida un 40enne.

I due conducenti- grazie agli airbag e all’uso delle cinture di sicurezza- hanno fortunatamente riportato ferite lievi e sono stati soccorsi prontamente dal 118.

Sul posto anche tre pattuglie della polizia locale Area Nord e i carabinieri di San Felice che hanno chiuso la strada per permettere i rilievi del sinistro e la rimozione dei detriti.

La strada è stata riaperta circa un’ora e mezza più tardi con senso unico alternato.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio della polizia locale Area Nord

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017