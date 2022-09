San Prospero, via Verdeta chiusa per lavori di manutenzione

SAN PROSPERO – Modifica alla viabilità a San Prospero, a causa dei lavori di manutenzione del manto stradale in corso in via Verdeta: la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord rende, infatti, noto, che la strada è stata temporaneamente chiusa: i lavori dovrebbero durare indicativamente fino al prossimo 12 ottobre.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017