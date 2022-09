San Prospero, lavori di ripristino del manto stradale di via Verdeta tra San Pietro e Staggia

SAN PROSPERO – A partire da domani, giovedì 15 settembre, la ditta Comas srl inizierà i lavori di ripristino e sistemazione del manto stradale di via Verdeta, compreso tra l’incrocio con via Due Madonne e l’incrocio con via Gallerana, tra la frazione di San Pietro e Staggia. A renderlo noto è il sindaco di San Prospero, Sauro Borghi.

I lavori – spiega il sindaco – dovrebbero protrarsi per una quindicina di giorni, con probabili rallentamenti e possibile chiusura temporanea del tratto stradale. Il comandante della Polizia municipale e l’ufficio tecnico stanno seguendo l’organizzazione del traffico e della segnaletica necessaria. Si tratta del primo dei tre interventi previsti per un investimento complessivo di oltre 330.000 euro. Previsto l’investimento di ulteriori risorse nel 2023.

