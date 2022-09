Scontro a Carpi tra auto e Suv. Coinvolto anche un ciclista

CARPI- L’incidente a Carpi, poco prima delle 14 di sabato 24 settembre, in via Nuova Ponente: nel tratto compreso tra via losi e via Industria.

A scontrarsi- per cause ancora in corso di accertamento- sarebbero state un’automobile e un Suv. Coinvolta nell’incidente anche una persona a bordo della sua bicicletta, che sarebbe stata sbalzata a terra.

Un’ambulanza del 118 ha soccorso il ciclista- che avrebbe riportato ferite gravi- e i due conducenti coinvolti nello scontro che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

I sanitari hanno chiesto l’intervento anche di un’eliambulanza.

La strada è stata chiusa alla circolazione tra via Losi e via Industria per permettere i rilievi e il recupero dei mezzi.

La traffico è stato ripristinato intorno alle ore 17.

