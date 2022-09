Semafori gialli pericolosi a Finale Emilia, i residenti: “Si attende la catastrofe per intervenire?”

FINALE EMILIA- Il semaforo posto all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Marconi e quello tra via della Rotta e viale Stazione restano gialli fino al mattino.

A segnalarlo sono gli stessi residenti che pongono l’attenzione sull’eventuale rischio di incidenti sulla strada.

“Gli impianti in questi due incroci restano lampeggianti fino alle 9, con una grande rischio per gli automobilisti- spiega un residente- ma anche per i ragazzi che, con la riapertura delle scuole, si trovano ad attraversarli in bicicletta o a piedi”.

“Cosa si aspetta per intervenire, che ci scappi il morto?”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017