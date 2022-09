Servizio civile digitale, 8 posti disponibili tra Mirandola, Medolla, Finale Emilia, Camposanto e San Possidonio

MEDOLLA, MIRANDOLA, CAMPOSANTO, FINALE EMILIA, SAN POSSIDONIO – È stato pubblicato il bando di SERVIZIO CIVILE UNIVEERSALE DIGIATALE 2022 per selezionare ragazze e ragazzi che intendono svolgere attività di facilitazione e formazione digitale presso i comuni di Medolla, Mirandola, Camposanto, Finale Emilia e San Possidonio. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 30 settembre 2022 per candidarsi.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso pubblico in data 3 agosto 2022 il nuovo Bando per la selezione di 2.613 giovani che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile universale digitale, di cui 8 presso le sedi dell’ Unione Comuni Modenesi Area Nord ed in particolare:

comune di Camposanto

comune di San Possidonio

comune di Medolla

comune di Finale Emilia

comune di Mirandola

Requisiti per partecipare:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità

.

Per visionare tutte le opportunità di Servizio Civile Universale presenti a livello nazionale nella , clicca sul seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/bando_sca_scd/

Il progetto ” EDUCARE E FACILITARE AL DIGITALE NELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD” promosso dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso di 444,30 euro mensili.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto e la sede per i quali candidarsi. Le domande devono essere compilate entro il 30/09/2022 alle ore 14:00

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/bando_sca_scd/

I candidati possono accedere alla Domanda On Line esclusivamente tramite SPID: E’ possibile consultare anche il sito del copresc: http://www.coprescmodena.it/

oppure il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale : https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/

per ulteriori informazioni è possibile contattare :

sede comune di Finale Emilia – Serena Luppi mil luppi.serena@comune.finale-emilia.mo.it tel.0535 788236

sede comune di San Possidonio Anna Della Casa anna.dellacasa@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535- 417925

sede comune di Medolla Enrica Mantovani email sportevolontariato@comune.medolla.mo.it tel. 053553819

sede comune di Camposanto Alessio Bononcini email: alessio.bononcini@@unioneareanord.mo.it tel. tel. 053580929

sede comune di Mirandola Elisa Cavallini e mail elica.cavallini@comune.mirandola.mo.it tel. : 053529513

ufficio politiche giovanili Luca Barbieri 0535 53807 luca.barbieri@unioneareanord.mo.it

