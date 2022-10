Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, assunzione a tempo indeterminato per 36 professionisti sanitari

Come l‘Ausl di Modena, anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è impegnata a rafforzare il proprio organico, utilizzando tutti gli strumenti contrattuali a sua disposizione. Entro il mese di dicembre, infatti, 36 professionisti sanitari, già in forza alle strutture aziendali con contratti a tempo determinato, saranno assunti a tempo indeterminato. L’assunzione avverrà in virtù dei bandi emessi ai sensi dell’art. 1 comma 268 lettera b legge n. 234/2021.

Il percorso di stabilizzazione riguarda 28 Operatori Socio Sanitari, 4 infermieri, 1 Tecnico di Radiologia, 1 Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio e 2 Dirigenti Medici di Neurochirurgia.

“Il percorso di stabilizzazione – spiega il direttore amministrativo, dottor Lorenzo Broccoli – è stato preceduto dal confronto con le organizzazioni sindacali anche a livello regionale. Per noi è importante dare valorizzare la preziosa attività lavorativa svolta sinora da questo personale, che ha contribuito in modo significativo alla gestione della pandemia dei due anni di emergenza sanitaria legata al Covid, e che oggi continua a essere fondamentale per garantire i nostri standard di assistenza”.

I bandi riguardano, come prevedono le indicazioni nazionali, il personale sanitario e sociosanitario che sia stato assunto a tempo determinato con almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, maturati al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, e che abbia prestato tale servizio per almeno sei mesi nel periodo della pandemia, quindi tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

