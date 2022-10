Camposanto, niente ruspe per Dawid

CAMPOSANTO – Una sospensione di ulteriori tre mesi: è quanto è riuscita ad ottenere la famiglia del piccolo Dawid, morto 17 anni fa, all’età di soli 8 anni, a causa di una grave malattia. Alla madre di Dawid, la signora Beata, che ogni giorno si reca sulla sua tomba al cimitero di Camposanto, era arrivata dal Comune la notizia che la tomba sarebbe stata esumata nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre. Per lei era stata una vera e propria doccia fredda: avrebbe significato, infatti, dover trasferire Dawid dal proprio sepolcro ad una celletta, lontana dalla terra. In alternativa, avrebbe voluto portare Dawid a casa, in un’urna, ma questo, per quanto consentito dalla legge, le è stato impedito dal mancato accordo con il padre del bambino, che avrebbe voluto, invece, spostare le spoglie di Dawid in un’altra città, al sud, dove risiede attualmente. Ora, però, la famiglia del bambino di Camposanto è riuscita ad ottenere una sospensione di tre medi all’esumazione del corpo: tre mesi in cui, però, dovrà essere presa una decisione riguardo al futuro delle spoglie del piccolo Dawid.

