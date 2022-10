Caro bollette, aderiscono all’appello contro i distacchi di energia i sindaci di Finale, Bastiglia, Concordia, Nonantola, Novi, San Prospero e Soliera

Nuove adesioni all’appello di otto associazioni modenesi affinché il Governo sospenda, almeno per sei mesi, i distacchi di energia nei casi di morosità incolpevole. Hanno aderito quattro parlamentari eletti a Modena e numerosi altri sindaci della Provincia. Altre adesioni sono state annunciate, mentre la prossima settimana l’appello e le adesioni saranno consegnati al prefetto di Modena, chiedendone la trasmissione alla presidente del Consiglio.

Ecco l’elenco aggiornato al 28 ottobre:

Ha aderito all’appello Sua Eccellenza Don Erio Castellucci, Vescovo di Modena.

Hanno aderito:

On. Stefania Ascari

On. Andrea De Maria

On. Stefano Vaccari

Sen. Vincenza Rando

il Presidente della Provincia di Modena e sindaco di Polinago, Gian Domenico Tomei;

il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e la Giunta Comunale di Modena;

la sindaca di Bastiglia, Francesca Silvestri;

la sindaca di Campogalliano, Paola Guerzoni;

il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli;

il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano;

il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi;

Il sindaco di Concordia sulla Secchia, Luca Prandini;

il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti;

il sindaco di Fiorano, Francesco Tosi;

la sindaca di Formigine, Maria Costi e la Giunta Comunale di Formigine;

il sindaco di Guiglia, Iacopo Lagazzi;

il sindaco di Maranello, Luigi Zironi;

il sindaco di Marano sul Panaro, Giovanni Galli;

la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti;

il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci e la Giunta Comunale di Novi di Modena;

il sindaco di San Cesario sul Panaro, Francesco Zuffi;

Il sindaco di San Prospero, Sauro Borghi;

il sindaco di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini;

il sindaco di Soliera, Roberto Solomita;

il Sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini;

la sindaca di Vignola, Emilia Muratori;

il sindaco di Zocca, Federico Ropa;

Hanno aderito i segretari generali di CGIL Modena, Daniele Dieci, di CISL Emilia centrale, Rosamaria Papaleo, di UIL Modena, Luigi Tollari.

Sono annunciate altre adesioni nei prossimi giorni da parte di parlamentari e sindaci.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017