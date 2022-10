Concordia, bici urtata da un’auto in via per Mirandola: ferito il ciclista

CONCORDIA – Un incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 27 ottobre, a Concordia, sulla provinciale SP 8, conosciuta anche come via per Mirandola: in base alle prime ricostruzioni, intorno alle ore 22 una bicicletta sarebbe stata urtata da un’auto. A riportare le conseguenze più gravi è stato il ciclista: sul posto sono immediatamente giunta un’ambulanza ed è stato necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso per trasportare l’uomo all’ospedale di Baggiovara.

