Doveva essere in carcere, ma era in giro: arrestato 46enne a Carpi

CARPI- Nella giornata di giovedì 6 ottobre, gli agenti del Commissariato di Carpi hanno tratto in arresto un cittadino di 47

anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione.

La Procura i Napoli gli aveva revocato la sospensione dell’ordine di carcerazione lo scorso 4 ottobre: ma l’uomo se ne andava ancora in giro indisturbato.

Il 47enne associato presso la Casa Circondariale di Modena dovrà espiare una pena residua pari a 3 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

