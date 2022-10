Droga consumata al tavolo di un locale, in corso le indagini della Polizia

MODENA – E’ stato acquisito ed è ora al vaglio della Squadra Mobile della Polizia di Stato il video relativo alla presunta consumazione di sostanze stupefacenti al tavolino del dehor di un locale in zona musicisti, a Modena, comparso sulla stampa nella giornata di ieri, mercoledì 26 ottobre, e la cui registrazione risale all’estate scorsa. Sono in corso – spiega la Polizia di Stato – le attività volte alle identificazioni del caso e all’attribuzione delle singole responsabilità.

Pattuglie della Squadra Amministrativa della Questura e della Polizia Locale di Modena sono, invece, state impegnate nella giornata di ieri in attività di controllo di pubblici esercizi del centro. Nel corso dei servizi, in via Verdi e nelle zone limitrofe, sono state contestate violazioni amministrative, in un

caso pari a 1032 euro in quanto all’atto del controllo di Polizia non era presente all’interno dell’esercizio il preposto alla somministrazione degli alimenti, in un altro pari a 308 euro per mancata esposizione degli orari di esercizio dell’attività.

Le verifiche sono state estese agli avventori presenti, senza riscontrare irregolarità. I servizi di controllo da parte della Polizia proseguiranno nei prossimi giorni, in diversi quadranti della città.

