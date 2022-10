Eccellenza: La Pieve Nonantola attende la visita del Piccardo Traversetolo

di Simone Guandalini – Non vuole fermarsi La Pieve Nonantola, dopo il secondo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite (in mezzo il pareggio esterno sul campo del Boretto), conquistato la scorsa settimana sul campo del Rolo, che ha consentito alla formazione di mister Barbi di salire a quota 17 punti in classifica, al settimo posto. La Pieve Nonantola ospiterà nell’undicesima giornata del Girone A di Eccellenza, in programma tra sabato 29 (anticipo Anzolavino – Modenese) e domenica 30 ottobre, il Piccardo Traversetolo undicesimo in graduatoria. Detto dell’anticipo della Modenese, per quanto riguarda le altre formazioni della provincia, impegno casalingo per la capolista Virtus Castelfranco, che riceverà la visita del Nibbiano&Valtidone, mentre sono in programma due trasferte per Castelvetro (sul campo dell’Arcetana) e Cittadella Vis Modena (in casa del Campagnola). Ospiteranno, rispettivamente, Borgo San Donnino e Rolo, infine, Real Formigine e Vignolese.

Eccellenza, Girone A, calendario giornata 11:

Sabato 29 ottobre, ore 15:

Anzolavino Calcio – Modenese Calcio

Domenica 30 ottobre, ore 14.30:

Agazzanese – Boretto

Arcetana – Castelvetro Calcio

Campagnola – Cittadella Vis Modena

Colorno – Sasso Marconi

Fidentina – Castellana Fontana

La Pieve Nonantola – Piccardo Traversetolo

Real Formigine – Borgo San Donnino

Vignolese 1907 – Rolo

Virtus Castelfranco – Nibbiano&Valtidone

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 28

Borgo San Donnino 23

Agazzanese 22

Cittadella Vis Modena 21

Real Formigine 19

Colorno 19

La Pieve Nonantola 17

Rolo 15

Sasso Marconi 14

Arcetana 14

Piccardo Traversetolo 13

Castelvetro Calcio 11

Campagnola 10

Castellana Fontana 10

Fidentina 9

Anzolavino Calcio 9

Nibbiano&Valtidone 8

Vignolese 1907 8

Boretto 6

Modenese Calcio 4

