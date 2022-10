Eccellenza: quinta vittoria nelle ultime sei partite per La Pieve Nonantola: Rolo ko 1-0

di Simone Guandalini – Non si arresta, nel Girone A di Eccellenza, la marcia de La Pieve Nonantola, che ottiene, nel decimo turno di campionato, il quinto successo nelle ultime sei gare, espugnando col punteggio di 1-0 il campo del Rolo e scavalcando in questo modo gli avversari di giornata in classifica, salendo al settimo posto a quota 17 punti: il match viene deciso da una rete al 74′ di Acquafresca.

Questo il commento, affidato ai social della formazione granata, del tecnico de La Pieve Nonantola, Andrea Barbi, al termine del match: “Partita tosta e molto difficile contro una buonissima squadra che gioca a calcio e l’ha dimostrato. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché fare punti qua non è facile. È stato un primo tempo equilibrato; nel secondo tempo abbiamo aggredito di più l’avversario e cambiato leggermente l’assetto tattico ma sicuramente i cambi hanno dato una svolta alla partita”.

Per quanto riguarda le altre formazioni modenesi del Girone A, trova un’altra vittoria la capolista Virtus Castelfranco, che supera 2-0 il Piccardo Traversetolo e porta a 5 le lunghezze di vantaggio sul Borgo San Donnino secondo, fermato sul pari (2-2) dall’Arcetana. La Cittadella Vis Modena supera 1-0 il Castelvetro, mentre il Real Formigine espugna, con lo stesso risultato, il campo della Modenese. Vignolese ko 2-1 nello scontro diretto nelle zone basse della classifica contro il Castellana Fontana.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 10:

Boretto – Campagnola 2-0

Borgo San Donnino – Arcetana 2-2

Castellana Fontana – Vignolese 1907 2-1

Cittadella Vis Modena – Castelvetro Calcio 1-0

Colorno – Anzolavino Calcio 2-1

Modenese Calcio – Real Formigine 0-1

Nibbiano&Valtidone – Agazzanese 1-2

Piccardo Traversetolo – Virtus Castelfranco 0-2

Rolo – La Pieve Nonantola 0-1 (74′ Acquafresca)

Sasso Marconi – Fidentina 2-0

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 28

Borgo San Donnino 23

Agazzanese 22

Cittadella Vis Modena 21

Real Formigine 19

Colorno 19

La Pieve Nonantola 17

Rolo 15

Sasso Marconi 14

Arcetana 14

Piccardo Traversetolo 13

Castelvetro Calcio 11

Campagnola 10

Castellana Fontana 10

Fidentina 9

Anzolavino Calcio 9

Nibbiano&Valtidone 8

Vignolese 1907 8

Boretto 6

Modenese Calcio 4

Foto in copertina: pagina Facebook La Pieve Nonantola

