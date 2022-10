Esce fuori strada a Ponte Rovere

SAN POSSIDONIO – Nel pomeriggio di domenica, una squadra di Vigili del Fuoco di Mirandola, è intervenuta in via Magonza in località Ponte Rovere per un’auto uscita di strada. Il mezzo è finito nel fossato che costeggia la via.

La conducente, una trentenne del posto, è rimasta incastrato dentro l’abitacolo, ed è stata estratta dal personale del distaccamento di Mirandola. E’ stato necessario tagliare e divaricare le lamiere.

Apparentemente sembra che la trentenne non abbia riportato gravi conseguenze, ma è stata presa in cura dal 118 di Mirandola che l’ha caricata in barella e poi portata in ospedale per gli accertamenti.

Sul posto la Polizia locale Area Nord e la Polizia locale di Mirandola. Tra le ipotesi a vaglio, quella di un’uscita di strada causata da un animale che ha tagliato la strada alla donna,

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017