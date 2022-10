Finale Emilia, contenimento costi energetici: luci spente un’ora prima e acceso un lampione su due

FINALE EMILIA – Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza con misure urgenti per il contenimento dei costi energetici.

L’ordinanza di contenimento dei costi energetici a Finale Emilia stabilisce la fine anticipata al 7 aprile 2023 della stagione termica, la durata massima di 13 ore di attivazione del riscaldamento nella fascia oraria tra le ore 5 e le 23 con l’esclusione di asili nido, scuole materne e altre eccezioni. La temperatura massima invernale in tutti gli edifici comunali è fissata in 19°C con accensione degli impianti di riscaldamento dalle ore 7 alle ore 18. Per gli asili nido e le scuole materne la temperatura massima è fissata in 23°C con accensione degli impianti nella fascia 5 -18. Nelle palestre comunali, infine, la temperatura massima è fissata in 17°C e il funzionamento del riscaldamento sarà possibile dalle ore 7.00 alle 20.00.

Tra le altre cose, l’ordinanza dispone anche l’anticipo di un’ora dello spegnimento della pubblica illuminazione, la riduzione dell’intensità luminosa del led dove possibile e, ove l’impianto lo consenta, lo spegnimento di un lampione ogni due, esclusi gli incroci e le rotonde.

