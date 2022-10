A Finale Emilia gli ospiti della Cra fanno pet therapy coi cavalli

FINALE EMILIA – A Finale Emilia gli ospiti della Cra fanno pet therapy coi cavalli. Per il benessere degli ospiti della Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Finale Emilia, si è tenuto un primo incontro di Pet Therapy con i cavalli, al quale ne seguiranno altri con l’utilizzo di specie di animali differenti. Il progetto, oltre alle coccole sul campo, ha previsto una parte teorica molto gradita agli anziani. Ospiti speciali, anche le ragazze e i ragazzi del laboratorio Arcobaleno di Mirandola, che verranno coinvolti anche successivamente per un percorso insieme.

