Furto di notte in un negozio, arrestati due ladri: uno è minorenne

MODENA- Nella notte di martedì 4 ottobre la Squadra Volante ha tratto in arresto un uomo di 26 anni per il reato di furto aggravato in attività commerciale in concorso con un minorenne, denunciato in stato di libertà.

Gli agenti sono intervenuti in via Emilia Est a Modena a seguito della segnalazione di un furto in atto presso un esercizio pubblico ad opera di due persone che si stavano allontanando in direzione centro città. Gli equipaggi convogliati in zona, attraverso le descrizioni assunte, sono riusciti a individuare le due persone una delle quali è stata immediatamente bloccata, mentre la seconda si è data alla fuga in direzione del parcheggio del Policlinico liberandosi durante la corsa di un borsello a tracolla per poi essere fermata. La volante ha effettuato un sopralluogo presso l’attività commerciale segnalata dove effettivamente è stato riscontrato il furto: la serranda è risultata essere forzata e all’interno del bar è stato asportato il cassetto della cassa, accendini ed altri oggetti. Nel borsello recuperato, è stata rinvenuta la somma di denaro asportata dalla cassa e alcuni accendini corrispondenti a quelli asportati nel bar. Accompagnati in Questura poiché privi di documenti, il 26enne è stato tratto in arresto per furto aggravato mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero.

